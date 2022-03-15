Саратов, , 08:01 — REGNUM В Саратове ведется доследственная проверка после выявленной в СМИ публикации о нападении бездомных собак на детей. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Бездомные собаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первый случай произошел 11 марта у дома №29 на улице Пензенской в Саратове. Бездомная собака напала 13-летнего мальчика. Ребенка с укушенной раной правого колена доставили в больницу. В этот же день еще один 13-летний ребенок был госпитализирован с укушенной раной голени. Животное напало возле дома №13 на улице Князевская в Саратове. 12 марта в поселке Завокзальном на улице Посадского пострадал от собаки 12-летний мальчик. Его также доставили в медучреждение.

Следственные органы примут соответствующее процессуальное решение по результатам проверки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 13 марта на улице 4-ая Силикатная в Саратове на женщину, гуляющую вместе с девятилетней дочерью, напали бездомные собаки. Животные разорвали на женщине куртку.

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