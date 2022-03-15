Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:18 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре суд вынес обвинительный приговор в отношении 75-летнего пенсионера, обвиняемого в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Пенсионер © Наталья Диева

Читайте также: В Ростове-на-Дону аферист выманил у пенсионера 1,1 млн рублей

Установлено, что мужчина вошёл в доверие к пенсионерам, обещая помочь в приватизации, продаже или обмене их квартир с большей на меньшую. Для оформления сделок с недвижимостью он договорился с риэлтором.

Получив документы на квартиры и паспорта собственников, фигуранты переоформили право собственности на три квартиры на подставных лиц, чем лишили жилья четверых горожан.

Позже фигурант продал квартиры.

Жертвами одного из преступлений стали 80-летние пенсионеры, которые три года жили в квартире и не подозревали, что она им уже не принадлежит и продана два раза. Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Второй фигурант уголовного дела приговорен к пяти годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону от действий мошенника пострадал 82-летний мужчина, лишившийся сбережений.