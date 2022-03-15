Луганск, 15 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Украинские боевики за ночь на 15 марта не менее 11 раз обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам Республики», — рассказали в представительстве.

Уточняется, что от обстрелов украинских карателей в населенном пункте Калиново ранения получили двое мужчин. Также в Калиново оказались разрушены два жилых дома и повреждены 10 зданий. В населенном пункте без электричества остались 292 жителя. Также украинские боевики обстреляли ясли-сад «Аленький цветочек» в населенном пункте Первомайск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике. Сведений о пострадавших не приводилось.