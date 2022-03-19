«Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция
«Императорские» покои Зеленского за 100 миллионов в Ялте планируют отдать детям из Донбасса. Хоромы с тремя огромными комнатами находятся в 150 метрах от знаменитого Ливадийского дворца. А еще обитатели элитной пятиэтажки могут наслаждаться собственным бассейном на крыше.
После принятого на Украине закона об изъятии собственности России в нашей стране задумались об ответных мерах. Глава администрации Ялты Янина Павленко в разговоре с «КП» поделилась мнением, как стоит использовать элитный пентхаус:
«Хотя мы национализацией квартир украинских чиновников не занимаемся, но вот квартиру Зеленского я бы с удовольствием забрала и отдала беженцам из Донбасса, которые на днях заехали в Ялту. Покачто это частная собственность, но в случае национализации я лично буду ходатайствовать перед главой республики о передаче этого жилья детям из ДНР. Очень надеюсь на позитивный исход».
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Москва фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов — постпред при ООН Василий Небензя.
Посылку для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, собранную всем селом, отправили жители самого северного населенного пункта Иркутской области — села Хамакар Катангского района, находящегося на расстоянии 1500 километров от областного центра, рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.
По акции #МыВместе уже собрано около шести тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ. В ближайшее время все собранное будет отправлено к месту назначения на военных самолетах Ил-76.
Президент США Джо Байден сообщил, что позаботится о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск.
«Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями», — добавил Байден.
В регионах Сибири власти ведут подготовку к приему беженцев из восточной части Украины. Всего, как планируется, приедут более 11,5 тыс. человек. В основном это семьи с детьми. Их разместят в круглогодичных детских лагерях и санаториях. Акцент в приеме беженцев, как заявляют власти, будет сделан на оздоровлении и отдыхе.
Телеканалы США не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта, есть ощущение, что это никого не волнует — посол России в США Анатолий Антонов.
Вооруженные формирования Украины за сутки, 14 марта, 11 раз обстреляли территорию ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК.
Травмы получили двое мужчин в Калиново, разрушено два дома, повреждены 15 построек и линия электропередачи. В Первомайске повреждения получили детские ясли.
Силы Луганской Народной Республики взяли населённый пункт Невский, сообщили 15 марта в Народной милиции ЛНР.
С начала спецоперации на Украине на сторону ДНР перешли 170 украинских военных, сообщили в народной милиции республики.
20 человек из этого числа госпитализированы. Им оказывают помощь.
Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко — о потере контроля Киева над ВСУ и отношении России к преступным приказам стрелять по мирным жителям Донецка:
— Если бы не началась спецоперация, жертв было бы гораздо больше. Мы бы просто оставили несколько миллионов русских людей наедине с националистическими батальонами и с ВСУ, которые, к сожалению, стали перенимать тактику националистических батальонов. Это террористическая тактика, они воюют с мирными жителями, чтобы их запугать, в надежде, что им удастся решить политические проблемы.
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов:
— Когда речь идет о беженцах с Украины, на Западе не хотят слышать о беженцах из Донбасса. Для них этой территории просто не существует.
Представитель МИД Донецкой Народной Республики Дарья Митина — об атаке Донецка ракетой «Точка-У» днем 14 марта:
— Эта страшная трагедия и кровавое злодеяние не первое, но самое тяжелое за последние годы, потому что в начале конфликта, в 2014—2016 годах, ВСУ часто использовали «Точку-У». Нужно отметить, что «Точки-У» находятся на вооружении ВСУ, поэтому спихнуть вину на российскую армию не получится точно. Никакие это не нацбаты, естественно, не националисты, не «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее. Это именно ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения ещё на 30 дней с 24 марта.
Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Докучаевск Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Итальянский депутат, советник мэра Вероны Вито Коменчини высказался в поддержку российской спецоперации на Украине. По его словам, он был в Донбассе не раз и своими глазами видел ужасную трагедию региона.
«Не только верю, но и точно знаю, что геноцид там был. Я два раза ездил в Донбасс — в 2015‑ и 2016 году. Я собственными ушами слышал взрывы бомб. Я видел разрушенный аэропорт Донецка и разбомбленные жилые дома. Я даже познакомился с некоторыми жертвами этого геноцида. Я видел все своими глазами. Это страшно и ужасно», — рассказал итальянский парламентарий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возбуждение уголовного дела против себя на Украине сюрреализмом киевского режима. Об этом российский дипломат написала в своём телеграм-канале.
Об этом: Захарова прокомментировала уголовное дело против себя на Украине
Жительница освобождённой Волновахи рассказала продюсеру RT Россия Екатерине Габель об иностранных инструкторах в рядах ВСУ и нацбатов:
«Какого хрена вы приехали в Донбасс воевать из Грузии? Идите у себя в Грузии разбирайтесь».
По её словам, они базировались в ЦРБ Волновахи, откуда вели огонь по наступающим силам ДНР, пытаясь спровоцировать ответный удар по зданию, в подвале которого находились более 500 человек.
У жителей Волновахи обострились все хронические заболевания, сообщил каналу «Донбасс решает» врач-терапевт МЧС ДНР Владимир Зуев.
«Люди обращаются с абсолютно разными проблемами. Они две недели были в подвалах, прятались от обстрелов. У них проблемы с давлением, у диабетиков с «сахаром», пролежни у стариков, трудности с пищеварением… Сложностей очень много», — говорит он.
ДНР 15 марта. После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению
Цитата DNR_SCKK.
14 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой подчеркнул, что Иран поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Об этом: Глава МИД: Иран поддерживает усилия по урегулированию украинского кризиса
Во Владивостоке полицейские пресекли противоправную деятельность 27-летнего местного жителя, который в соцсетях и в мессенджерах призывал к участию в несогласованном митинге против действий российских Вооруженных сил за рубежом.
Читайте также: Житель Владивостока заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил России
Уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба СК РФ.
Подробности в материале: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала в Словакии
Угроза для мирных жителей Украины сейчас исходит только от националистических вооружённых формирований, но не от российских сил. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в комментарии для издания Newsweek.
Он подчеркнул, что российские войска высокоточными средствами поражают объекты военной инфраструктуры Украины. При этом украинские националисты размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, ведут огонь с крыш домов, прикрываются женщинами и детьми. Так они провоцируют гибель большего количества мирных граждан.
Об этом: Мирным украинцам угрожают только националисты — посол Антонов
В настоящее время киевские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Об этом 15 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: ВСУ ведут массированный артобстрел Петровского района в Донецке
Народная милиция ДНР освободила н.п. Березовое.
Военнослужащие Народной милиции совместно с Вооружёнными силами Российской Федерации освободили от украинских националистов посёлок Березовое.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пытается связаться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает Bloomberg.
Читайте также: Bloomberg заявил о попытках Салливана связаться с Патрушевым
Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведёт работу над тем, чтобы восстановить поставки лекарств, нарушенные после начала Россией спецоперации по денацификации Украины. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил на совещании премьер-министр ПМР Александр Мартынов.
Подробности в материале: В Приднестровье возобновят поставки лекарств в республику — премьер-министр
В Оренбургскую область из Донбасса прибыли девять семей. Об этом на брифинге 15 марта сообщила министр социального развития региона Елена Сладкова.
Из Донецкой и Луганской Народных Республик приехал 21 беженец. Все они получили из федерального бюджета финансовую помощь — по 10 тыс. рублей. Людей обеспечили продуктами, одеждой и товарами первой необходимости.
Украинские нацбаты, отступая из Волновахи, добивали своих раненых. Тела обнаружили в местной больнице, где была организована их точка.
В ДНР предполагают, что таким образом украинские военные хотели скрыть факт присутствия иностранных наёмников в зоне боевых действий, рассказал продюсеру RT Россия Екатерине Габель советник председателя правительства республики Ян Гагин.
Генсек ООН заявил, что считает «возможной» перспективу ядерного конфликта.
Также Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал проявлять благоразумие на фоне призывов к созданию бесполетной зоны над Украиной, по его словам, это может привести к эскалации.
В аэропорт Владивостока 15 марта отправлено еще 668 кг гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которую горожане собрали за пять дней.
Об этом: Из Владивостока отправят уже вторую партию гуманитарного груза в ЛДНР
Вооруженные формирования Украины 11 раз обстреляли пять населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Предприятия Хакасии формируют гуманитарный груз для отправки в Донбасс. Об этом сообщили 15 марта в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Правительство ДНР 15 марта. По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных НМ ДНР территорий:
По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР.
Цитата DNR_SCKK.
Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Об этом: Украинские войска обстреляли посёлок Пантелеймоновка
По оперативной линии от наблюдательной группы «Докучаевск» поступила информация об успешной эвакуации в тыловые районы ДНР 110 мирных жителей из н.п. Мариуполь. Один человек был эвакуирован раненым и доставлен в больницу на территории ДНР.
Сведения о процессе эвакуации и гражданских лицах, получивших ранения в результате боевых действий в освобождаемом н.п. Мариуполь, продолжают поступать.
Правительство ДНР 15 марта.
В Хабаровском крае собрано более 10 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР. Всего организовано 97 пунктов приёма.
Читайте подробнее: Жители Хабаровского края собрали более 10 тонн гуманитарного груза для ЛДНР
Украинские боевики в 08:10 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР
Видеозапись, на которой запечатлено, как вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят удары по военной технике и живой силе киевских боевиков в ходе спецоперации российских ВС по денацификации Украины, обнародовало 15 марта Минобороны РФ.
Подробности в материале: Минобороны обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами ВКС РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится 15 марта с украинскими беженцами, прибывшими в последние дни в страну, передает BFM TV.
Читайте подробнее: Макрон встретится с украинскими беженцами во Франции
Украинские националисты, отступая, уничтожали за собой гражданскую инфраструктуру. Об этом рассказали жители освобождённого посёлка Березовое и бойцы ДНР.
Ежедневная сводка Представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК с 03:00 14 марта по 03:00 15 марта.
За истекшие сутки Представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР применялось следующее вооружение:
За прошедшие сутки погиб 21мирный житель, ранены 43 мирных жителя, из них восемь с ранее освобожденных ВС ДНР территорий.
Повреждено 17 домостроений в Донецке, Ясиноватой и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 318 единиц.
Цитата DNR_SCKK.
Глава МВД Украины заявил, что власти выдали населению десятки тысяч автоматов для участия в военных действиях против России.
«Каждый гражданин Украины может обратиться в управление полиции, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований территориальных общин, и получить соответствующее оружие», — сказал Денис Монастырский.
Он уточнил, что раздача оружия продолжится — в том числе в районах, граничащих с Белоруссией.
Цитата RT.
Спецоперация на Украине идёт по плану, силы ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя, сообщил Басурин.
ДНР 15 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Киев угрожал Москве ракетами ещё в октябре 2021 года, сообщает 15 марта телеграм-канал «Пул №3».
Читайте также: Соцсети: Киев угрожал Москве ракетной программой
Народная милиция ЛНР освободила населённый пункт Невский.
За последние сутки из Мариуполя и его пригородов эвакуировано 78 человек, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Читайте подробнее: Из Мариуполя за сутки вывезли 78 человек
В Хабаровске 63-летний местный житель оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом: Жителя Хабаровска оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Министерство обороны России показало кадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по военной технике, живой силе вооруженных сил Украины.
Читайте также: Минобороны РФ показало кадры нанесения удара по военной технике ВСУ
Олег Царёв:
— Из общения с местным населением. Многие нам рады, многие боятся. Есть те, кто боится людей с оружием. Но есть и те, кто боится, что мы уйдем, а старая власть вернется, и с ними расправятся за то, что они с нами общались, и за то, что нам помогали.
Женщина. Без мужа. Много детей. Приготовила нам кастрюлю ухи на своей печке. Когда мы ее благодарили, она нас попросила: «Вы пришли, теперь не уходите. Не оставляйте нас».
Силы Донецкой Народной Республики выдавливают националистов из Мариуполя. Об этом 15 марта заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
Читайте подробнее: Басурин: силы ДНР выдавливают националистов из Мариуполя
Три мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ освобожденных Народной милицией Донецкой Народной Республики территорий, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: В ДНР трое мирных жителей получили ранения после обстрелов ВСУ
О подвиге командира тяжелого огнеметного взвода Александра Лебедева в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщило 15 марта Минбороны РФ.
Об этом: В Минобороны России сообщили о подвиге лейтенанта Александра Лебедева
Вооружённые формирования Украины устроили новый обстрел Донецка. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Донецк
В Чувашии формируется ещё одна партия гуманитарной помощи жителям Донбасса. Если 1 марта было направлено 20 тонн продуктов и других товаров, то в новой партии — 100 тонн продовольственных продуктов.
Об этом: Чувашия готовит к отправке 100 тонн гуманитарной помощи
Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что спецоперация идет по плану, военные ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя.
Читайте также: Басурин: спецоперация на Украине идет по плану
Вооружённые формирования Украины устроили обстрел посёлка Михайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: Украинские формирования обстреляли посёлок Михайловка
В ходе специальной военной операции на Украине погибли ещё трое военнослужащих из Тувы — младший сержант Эдуард Билзен, ефрейторы Адыгжы Монгуш и Ромаз Оюн. Об этом написал в своём телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.
Читайте подробнее: На Украине погибли ещё трое военнослужащих из Тувы
Офицеры НМ ЛНР эвакуировали семью из Попасной.
Траурная акция «Свеча памяти» в память о погибших 14 марта в результате попадания украинской ракеты жителях Донецка состоялась в Севастополе.
Читайте также: В Севастополе прошла траурная акция в память о погибших в Донецке
В Ишимском районе Тюменской области в селе Первопесьяново простились с воином-контрактником Антоном Лукошковым, который погиб 6 марта в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает районная администрация.
При выполнении задач в составе тактической группы механик-водитель инженерно-дорожной роты инженерно-сапёрного батальона рядовой Антон Лукошков осуществлял работы по наведению переправы. Во время восстановления разрушенного при обстреле участка переправы Антон попал под повторный миномётный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За проявленное мужество и героизм Антон Лукошков представлен к ордену Мужества.
Подробности в материале: Ещё один тюменец представлен к ордену Мужества посмертно
Биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но и для всей Европы, заявили в МИД РФ.
О действиях мотострелковой бригады полковника Романа Демурчиева в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщило 15 марта Минбороны РФ.
Об этом: В Минобороны РФ рассказали о действиях мотострелков полковника Демурчиева
В Донецке украинские вооружённые формирования обстреляли шахту, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Об этом: 80 донецких горняков остаются под землёй после обстрела ВФУ
Французский президент Эммануэль Макрон использует украинский кризис себе на пользу, рассчитывая победить в предвыборной гонке. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, пишет газета Le Figaro.
«Глава Республики пользуется специальной военной операцией России на Украине, чтобы напугать граждан, так как рассчитывает, что страх может помочь ему в предвыборной гонке», — заявила политик.
Подробности в материале: Ле Пен: Макрон пользуется кризисом на Украине, чтобы запугать французов
Вооруженные силы Украины за сутки 14 марта 42 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, всего применено 318 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ за сутки 42 раза открывали огонь по территории ДНР
Вооруженные формирования Украины обстреляли шахту им. Скочинского в Донецке. Под землей остаются 80 горняков, а вентиляция в шахте перестала работать.
Цитата канала tv360.
Возбуждение на Украине уголовных дел в отношении ряда российских чиновников и военных руководителей будет расследовано в России в рамках уголовного дела. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Читайте подробнее: СКР расследует незаконные уголовные преследования на Украине
Совет министров Испании намерен санкционировать начало работы над документацией для инициирования дела в Международном уголовном суде против президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет агентство EFE.
Российского лидера хотят «обвинить» в «военных преступлениях и преступлениях против человечности» за спецоперацию в защиту ДНР и ЛНР.
Читайте также: Правительство Испании хочет инициировать дело против Путина в Гааге
Дорогие жители Донецкой Народной Республики! Примите наши искренние слова соболезнования в связи с настигшим вас горем.
Представительство ЛНР.
Украинские боевики 15 марта выпустили семь мин калибра 120 мм по селу Михайловка к югу от Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики выпустили семь мин по Михайловке в ДНР
Представительство ДНР. По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация об отключении вентиляционного ствола на шахте им. Скочинского в результате обстрела со стороны ВФУ.
Под землей находятся 80 горняков. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы. Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.
Из Ульяновской области для лесовосстановления в ДНР и ЛНР переданы семена сосны.
Об этом: Для восстановления лесов Донбасса из Ульяновска переданы семена сосны
О героических действиях командира инженерно-дорожной роты лейтенанта Антона Левина в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщило 15 марта Минобороны РФ.
Читайте также: В Минобороны РФ сообщили о подвиге командира инженерно-дорожной роты Левина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного преследования на Украине представителя МИД РФ Марии Захаровой, а также генералов Сергея Суровикина и Игоря Кириллова. Об этом 15 марта сообщает телеграм-канал ведомства.
Подробности в материале: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Киевом Марии Захаровой
Генеральные прокуратуры ЛНР и Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства республики. Приоритетными направлениями взаимодействия определены защита прав и свобод человека, противодействие наиболее опасным видам преступлений, в том числе терроризму, экстремизму, незаконной миграции, киберпреступности, коррупции, легализации преступных доходов, отметили в пресс-службе.
«Соглашением также предусмотрены такие формы сотрудничества, как обмен опытом, информацией и документами», — рассказали в Генпрокуратуре ЛНР.
В Донецкой Народной Республике после обстрела ВСУ шахты имени Скочинского под землей оказались 80 горняков, сообщает 15 марта штаб территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: В Донецке после обстрела ВСУ шахты под землей оказались 80 горняков
Из Мариуполя эвакуированы 110 мирных жителей. По оперативной линии от наблюдательной группы «Докучаевск» поступила информация об успешной эвакуации в тыловые районы ДНР 110 мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.
Один человек был эвакуирован раненым и доставлен в больницу на территории ДНР.
Сведения о процессе эвакуации и гражданских лицах, получивших ранения в результате боевых действий в освобождаемом Мариуполе, продолжают поступать.
Мэр Братска Сергей Серебренников (Иркутская область) 15 марта рассказал о погибших в спецоперации на Украине жителях Приангарья.
За последние сутки украинские вооружённые формирования 42 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по ДНР
Россия была вынуждена признать суверенитет ЛНР и ДНР — МИД России. Решение вопроса о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остаётся за жителями республик, отметили в ведомстве.
Возросшее количество вбросов и фейков в последнее время направлено на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Важной задачей становится обеспечение стабильности, а также снижение социальной напряженности в обществе, подчеркнул глава Татарии Рустам Минниханов.
Читайте подробнее: В Татарии усилят меры по обеспечению информационной безопасности
Решение о направлении Киеву военной помощи нелетального характера, а также медицинской помощи, приняло правительство Южной Кореи. Об этом 15 марта сообщает агентство KBS.
Об этом: Южная Корея направит Киеву нелетальную военную и медицинскую помощь
В понедельник вечером, 14 марта, Донецкая Народная Республика получила от Чеченской Республики 50 автомобилей повышенной проходимости для нужд армии ДНР. Передачу автомобилей подразделениям и экстренным службам проконтролировал лично глава ДНР Денис Пушилин, который поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь.
«Сегодня в Донецкую Народную Республику прибыли 50 автомобилей повышенной проходимости. Это именно то, что нужно сейчас на передовой, именно то, что нужно сейчас на фронте», — сказал глава ДНР и добавил, что автомобили сразу же перейдут в распоряжение подразделений.
«Благодарю лично главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Кадырова, а также президента фонда Аймани Несиевну Кадырову», — подчеркнул Пушилин.
«Действительно, сейчас для Донбасса в эти непростые времена, когда идет освободительная операция, такая искренняя поддержка наших подразделений крайне важна», — резюмировал Денис Пушилин.
Донецкая Народная Республика получила от Чеченской Республики 50 автомобилей повышенной проходимости для нужд армии ДНР. denis-pushilin.ru
На Вологодчину из Донбасса и с Украины прибыли 35 беженцев, из которых 12 — дети.
«По вопросам трудоустройства пока никто не обращался, так как среди прибывших в основном мамы с детьми», — сообщил замгубернатора Виктор Рябишин.
Читайте подробнее: На Вологодчину прибыли 35 беженцев
Cвою гражданскую позицию выразили локомотивные бригады эксплуатационных локомотивных депо ЗабЖД.
В знак солидарности с военной спецоперацией на Украине присоединились к общенародному флешмобу — нанесли на подвижной состав литеры Z и V.
В освобождённом посёлке Березовое Донецкой Народной Республики отступившие украинские вооружённые формирования бросили натовское вооружение. Об этом 15 марта сообщает штаб Народной милиции ДНР.
Читайте также: «Явно не славяне»: в ВФУ заметили наёмников с натовским оружием
В ходе проведения специальной операции на территории Украины 7 марта погиб уроженец города Железногорска сержант Александр Барыкин. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба областной администрации.
Читайте подробнее: Администрация Курской области сообщила о гибели военного контрактной службы
Партия из 50 автомобилей повышенной проходимости прибыла в Донецк из Чечни, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 15 марта в своём телеграм-канале.
«Эта техника очень кстати военнослужащим наших подразделений», — написал Пушилин.
Читайте подробнее: Глава ДНР поблагодарил власти Чечни за поставку 50 внедорожников
В результате обстрела со стороны украинских боевиков в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики повреждены дома и газопровод, сообщил 15 марта штаб территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: В Ясиноватском районе ДНР украинские боевики повредили дома и газопровод
Донецкая и Луганская Народная Республики могут вернуться в состав Украины, решение вопроса остаётся за жителями этих государств, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Читайте подробнее: МИД РФ: Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР
Войска Донецкой Народной Республики взяли посёлок Пантелеймоновка, сообщили 15 марта журналистам в Министерстве обороны России.
Херсонская область Украины взята под полный контроль Вооружёнными силами РФ. Об этом 15 марта сообщили в Министерстве обороны России.
Об этом: Минобороны РФ заявило о взятии Херсонской области под полный контроль
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