08:39 15.03.2022

Правительство ДНР 15 марта. По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных НМ ДНР территорий:

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По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР.

Цитата DNR_SCKK.

Об этом: Украинские войска обстреляли посёлок Пантелеймоновка

Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Сведения о процессе эвакуации и гражданских лицах, получивших ранения в результате боевых действий в освобождаемом н.п. Мариуполь, продолжают поступать.

По оперативной линии от наблюдательной группы «Докучаевск» поступила информация об успешной эвакуации в тыловые районы ДНР 110 мирных жителей из н.п. Мариуполь. Один человек был эвакуирован раненым и доставлен в больницу на территории ДНР.

Читайте подробнее: Жители Хабаровского края собрали более 10 тонн гуманитарного груза для ЛДНР

В Хабаровском крае собрано более 10 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР. Всего организовано 97 пунктов приёма.

Подробности в материале: ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР

Украинские боевики в 08:10 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Видеозапись, на которой запечатлено, как вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят удары по военной технике и живой силе киевских боевиков в ходе спецоперации российских ВС по денацификации Украины, обнародовало 15 марта Минобороны РФ.

Читайте подробнее: Макрон встретится с украинскими беженцами во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится 15 марта с украинскими беженцами, прибывшими в последние дни в страну, передает BFM TV.

Украинские националисты, отступая, уничтожали за собой гражданскую инфраструктуру. Об этом рассказали жители освобождённого посёлка Березовое и бойцы ДНР.

09:03 15.03.2022

Ежедневная сводка Представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК с 03:00 14 марта по 03:00 15 марта.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР применялось следующее вооружение:

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За прошедшие сутки погиб 21мирный житель, ранены 43 мирных жителя, из них восемь с ранее освобожденных ВС ДНР территорий.

Повреждено 17 домостроений в Донецке, Ясиноватой и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 318 единиц.

Цитата DNR_SCKK.

09:04 15.03.2022 Глава МВД Украины заявил, что власти выдали населению десятки тысяч автоматов для участия в военных действиях против России. «Каждый гражданин Украины может обратиться в управление полиции, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований территориальных общин, и получить соответствующее оружие», — сказал Денис Монастырский. Он уточнил, что раздача оружия продолжится — в том числе в районах, граничащих с Белоруссией. Цитата RT.

09:06 15.03.2022 Спецоперация на Украине идёт по плану, силы ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя, сообщил Басурин.

09:08 15.03.2022 ДНР 15 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: [[[list-3]]]

09:09 15.03.2022 Киев угрожал Москве ракетами ещё в октябре 2021 года, сообщает 15 марта телеграм-канал «Пул №3». Читайте также: Соцсети: Киев угрожал Москве ракетной программой

09:10 15.03.2022 [[[video-1]]] Народная милиция ЛНР освободила населённый пункт Невский.

09:15 15.03.2022 За последние сутки из Мариуполя и его пригородов эвакуировано 78 человек, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Читайте подробнее: Из Мариуполя за сутки вывезли 78 человек

09:19 15.03.2022 В Хабаровске 63-летний местный житель оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом: Жителя Хабаровска оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

09:20 15.03.2022 Министерство обороны России показало кадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по военной технике, живой силе вооруженных сил Украины. Читайте также: Минобороны РФ показало кадры нанесения удара по военной технике ВСУ

09:21 15.03.2022 Олег Царёв: — Из общения с местным населением. Многие нам рады, многие боятся. Есть те, кто боится людей с оружием. Но есть и те, кто боится, что мы уйдем, а старая власть вернется, и с ними расправятся за то, что они с нами общались, и за то, что нам помогали. Женщина. Без мужа. Много детей. Приготовила нам кастрюлю ухи на своей печке. Когда мы ее благодарили, она нас попросила: «Вы пришли, теперь не уходите. Не оставляйте нас».

09:21 15.03.2022 Силы Донецкой Народной Республики выдавливают националистов из Мариуполя. Об этом 15 марта заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин. Читайте подробнее: Басурин: силы ДНР выдавливают националистов из Мариуполя

09:24 15.03.2022 Три мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ освобожденных Народной милицией Донецкой Народной Республики территорий, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: В ДНР трое мирных жителей получили ранения после обстрелов ВСУ

09:25 15.03.2022 О подвиге командира тяжелого огнеметного взвода Александра Лебедева в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщило 15 марта Минбороны РФ. Об этом: В Минобороны России сообщили о подвиге лейтенанта Александра Лебедева

09:25 15.03.2022 Вооружённые формирования Украины устроили новый обстрел Донецка. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Донецк

09:27 15.03.2022 В Чувашии формируется ещё одна партия гуманитарной помощи жителям Донбасса. Если 1 марта было направлено 20 тонн продуктов и других товаров, то в новой партии — 100 тонн продовольственных продуктов. Об этом: Чувашия готовит к отправке 100 тонн гуманитарной помощи

09:29 15.03.2022 Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что спецоперация идет по плану, военные ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя. Читайте также: Басурин: спецоперация на Украине идет по плану

09:30 15.03.2022 Вооружённые формирования Украины устроили обстрел посёлка Михайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские формирования обстреляли посёлок Михайловка

09:33 15.03.2022 В ходе специальной военной операции на Украине погибли ещё трое военнослужащих из Тувы — младший сержант Эдуард Билзен, ефрейторы Адыгжы Монгуш и Ромаз Оюн. Об этом написал в своём телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг. Читайте подробнее: На Украине погибли ещё трое военнослужащих из Тувы

09:34 15.03.2022 [[[video-2]]] Офицеры НМ ЛНР эвакуировали семью из Попасной.

09:34 15.03.2022 Траурная акция «Свеча памяти» в память о погибших 14 марта в результате попадания украинской ракеты жителях Донецка состоялась в Севастополе. Читайте также: В Севастополе прошла траурная акция в память о погибших в Донецке

09:35 15.03.2022 В Ишимском районе Тюменской области в селе Первопесьяново простились с воином-контрактником Антоном Лукошковым, который погиб 6 марта в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает районная администрация. При выполнении задач в составе тактической группы механик-водитель инженерно-дорожной роты инженерно-сапёрного батальона рядовой Антон Лукошков осуществлял работы по наведению переправы. Во время восстановления разрушенного при обстреле участка переправы Антон попал под повторный миномётный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). За проявленное мужество и героизм Антон Лукошков представлен к ордену Мужества. Подробности в материале: Ещё один тюменец представлен к ордену Мужества посмертно

09:36 15.03.2022 Биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но и для всей Европы, заявили в МИД РФ.

09:36 15.03.2022 О действиях мотострелковой бригады полковника Романа Демурчиева в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщило 15 марта Минбороны РФ. Об этом: В Минобороны РФ рассказали о действиях мотострелков полковника Демурчиева

09:36 15.03.2022 В Донецке украинские вооружённые формирования обстреляли шахту, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Об этом: 80 донецких горняков остаются под землёй после обстрела ВФУ

09:36 15.03.2022 Французский президент Эммануэль Макрон использует украинский кризис себе на пользу, рассчитывая победить в предвыборной гонке. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, пишет газета Le Figaro. «Глава Республики пользуется специальной военной операцией России на Украине, чтобы напугать граждан, так как рассчитывает, что страх может помочь ему в предвыборной гонке», — заявила политик. Подробности в материале: Ле Пен: Макрон пользуется кризисом на Украине, чтобы запугать французов

09:37 15.03.2022 Вооруженные силы Украины за сутки 14 марта 42 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, всего применено 318 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ за сутки 42 раза открывали огонь по территории ДНР

09:37 15.03.2022 Вооруженные формирования Украины обстреляли шахту им. Скочинского в Донецке. Под землей остаются 80 горняков, а вентиляция в шахте перестала работать. Цитата канала tv360.

09:38 15.03.2022 Возбуждение на Украине уголовных дел в отношении ряда российских чиновников и военных руководителей будет расследовано в России в рамках уголовного дела. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Читайте подробнее: СКР расследует незаконные уголовные преследования на Украине

09:40 15.03.2022 Совет министров Испании намерен санкционировать начало работы над документацией для инициирования дела в Международном уголовном суде против президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет агентство EFE. Российского лидера хотят «обвинить» в «военных преступлениях и преступлениях против человечности» за спецоперацию в защиту ДНР и ЛНР. Читайте также: Правительство Испании хочет инициировать дело против Путина в Гааге

09:42 15.03.2022 Дорогие жители Донецкой Народной Республики! Примите наши искренние слова соболезнования в связи с настигшим вас горем. Представительство ЛНР.

09:42 15.03.2022 Украинские боевики 15 марта выпустили семь мин калибра 120 мм по селу Михайловка к югу от Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские боевики выпустили семь мин по Михайловке в ДНР

09:43 15.03.2022 Представительство ДНР. По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация об отключении вентиляционного ствола на шахте им. Скочинского в результате обстрела со стороны ВФУ. Под землей находятся 80 горняков. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы. Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

09:45 15.03.2022 Из Ульяновской области для лесовосстановления в ДНР и ЛНР переданы семена сосны. Об этом: Для восстановления лесов Донбасса из Ульяновска переданы семена сосны

09:47 15.03.2022 О героических действиях командира инженерно-дорожной роты лейтенанта Антона Левина в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщило 15 марта Минобороны РФ. Читайте также: В Минобороны РФ сообщили о подвиге командира инженерно-дорожной роты Левина

09:47 15.03.2022 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного преследования на Украине представителя МИД РФ Марии Захаровой, а также генералов Сергея Суровикина и Игоря Кириллова. Об этом 15 марта сообщает телеграм-канал ведомства. Подробности в материале: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Киевом Марии Захаровой

09:47 15.03.2022 Генеральные прокуратуры ЛНР и Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства республики. Приоритетными направлениями взаимодействия определены защита прав и свобод человека, противодействие наиболее опасным видам преступлений, в том числе терроризму, экстремизму, незаконной миграции, киберпреступности, коррупции, легализации преступных доходов, отметили в пресс-службе. «Соглашением также предусмотрены такие формы сотрудничества, как обмен опытом, информацией и документами», — рассказали в Генпрокуратуре ЛНР.

09:49 15.03.2022 В Донецкой Народной Республике после обстрела ВСУ шахты имени Скочинского под землей оказались 80 горняков, сообщает 15 марта штаб территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: В Донецке после обстрела ВСУ шахты под землей оказались 80 горняков

09:49 15.03.2022 Из Мариуполя эвакуированы 110 мирных жителей. По оперативной линии от наблюдательной группы «Докучаевск» поступила информация об успешной эвакуации в тыловые районы ДНР 110 мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК. Один человек был эвакуирован раненым и доставлен в больницу на территории ДНР. Сведения о процессе эвакуации и гражданских лицах, получивших ранения в результате боевых действий в освобождаемом Мариуполе, продолжают поступать.

09:51 15.03.2022 Мэр Братска Сергей Серебренников (Иркутская область) 15 марта рассказал о погибших в спецоперации на Украине жителях Приангарья. Об этом: В Братске скорбят по военным, погибшим на Украине

09:51 15.03.2022 За последние сутки украинские вооружённые формирования 42 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по ДНР

09:52 15.03.2022 Россия была вынуждена признать суверенитет ЛНР и ДНР — МИД России. Решение вопроса о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остаётся за жителями республик, отметили в ведомстве.

09:54 15.03.2022 Возросшее количество вбросов и фейков в последнее время направлено на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Важной задачей становится обеспечение стабильности, а также снижение социальной напряженности в обществе, подчеркнул глава Татарии Рустам Минниханов. Читайте подробнее: В Татарии усилят меры по обеспечению информационной безопасности

09:56 15.03.2022 Решение о направлении Киеву военной помощи нелетального характера, а также медицинской помощи, приняло правительство Южной Кореи. Об этом 15 марта сообщает агентство KBS. Об этом: Южная Корея направит Киеву нелетальную военную и медицинскую помощь

09:57 15.03.2022 В понедельник вечером, 14 марта, Донецкая Народная Республика получила от Чеченской Республики 50 автомобилей повышенной проходимости для нужд армии ДНР. Передачу автомобилей подразделениям и экстренным службам проконтролировал лично глава ДНР Денис Пушилин, который поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь.

09:57 15.03.2022 «Сегодня в Донецкую Народную Республику прибыли 50 автомобилей повышенной проходимости. Это именно то, что нужно сейчас на передовой, именно то, что нужно сейчас на фронте», — сказал глава ДНР и добавил, что автомобили сразу же перейдут в распоряжение подразделений. «Благодарю лично главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Кадырова, а также президента фонда Аймани Несиевну Кадырову», — подчеркнул Пушилин. «Действительно, сейчас для Донбасса в эти непростые времена, когда идет освободительная операция, такая искренняя поддержка наших подразделений крайне важна», — резюмировал Денис Пушилин.

10:00 15.03.2022 На Вологодчину из Донбасса и с Украины прибыли 35 беженцев, из которых 12 — дети. «По вопросам трудоустройства пока никто не обращался, так как среди прибывших в основном мамы с детьми», — сообщил замгубернатора Виктор Рябишин. Читайте подробнее: На Вологодчину прибыли 35 беженцев

10:01 15.03.2022 Cвою гражданскую позицию выразили локомотивные бригады эксплуатационных локомотивных депо ЗабЖД. В знак солидарности с военной спецоперацией на Украине присоединились к общенародному флешмобу — нанесли на подвижной состав литеры Z и V.

10:02 15.03.2022 В освобождённом посёлке Березовое Донецкой Народной Республики отступившие украинские вооружённые формирования бросили натовское вооружение. Об этом 15 марта сообщает штаб Народной милиции ДНР. Читайте также: «Явно не славяне»: в ВФУ заметили наёмников с натовским оружием

10:07 15.03.2022 В ходе проведения специальной операции на территории Украины 7 марта погиб уроженец города Железногорска сержант Александр Барыкин. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба областной администрации. Читайте подробнее: Администрация Курской области сообщила о гибели военного контрактной службы

10:07 15.03.2022 Партия из 50 автомобилей повышенной проходимости прибыла в Донецк из Чечни, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 15 марта в своём телеграм-канале. «Эта техника очень кстати военнослужащим наших подразделений», — написал Пушилин. Читайте подробнее: Глава ДНР поблагодарил власти Чечни за поставку 50 внедорожников

10:08 15.03.2022 В результате обстрела со стороны украинских боевиков в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики повреждены дома и газопровод, сообщил 15 марта штаб территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: В Ясиноватском районе ДНР украинские боевики повредили дома и газопровод

10:09 15.03.2022 Донецкая и Луганская Народная Республики могут вернуться в состав Украины, решение вопроса остаётся за жителями этих государств, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Читайте подробнее: МИД РФ: Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР

10:13 15.03.2022 Войска Донецкой Народной Республики взяли посёлок Пантелеймоновка, сообщили 15 марта журналистам в Министерстве обороны России. Об этом: Минобороны РФ объявило о взятии Пантелеймоновки

10:17 15.03.2022 Херсонская область Украины взята под полный контроль Вооружёнными силами РФ. Об этом 15 марта сообщили в Министерстве обороны России. Об этом: Минобороны РФ заявило о взятии Херсонской области под полный контроль