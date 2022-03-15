Кемерово, 15 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Время сейчас сложное и именно сейчас важно сплочение сограждан. Такое мнение высказал директор Военно-патриотического центра «Вымпел-Кузбасс» Михаил Рудаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

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«И крайне необходима поддержка наших военнослужащих, участвующих в специальной операции. Ребятам очень тяжело. Выполняя боевые задачи, оберегая мирное гражданское население, они рискуют своей жизнью, — сказал Рудаков. — Мы можем их поддержать и словом, и делом: написать открытку или открытое письмо, записать ролик, провести урок мужества и новейшей истории, раскрывающий нашим согражданам основы и причины конфликта, в конце концов, мы можем встретить ребят дома по их возвращении, лишь бы они вернулись целые и невредимые».

Он отметил, что сейчас военные находятся на передовой в борьбе с международным нацизмом и терроризмом, и «горько осознавать, что страны, наиболее пострадавшие от «коричневой чумы» в годы Великой Отечественной войны 1941−1945гг., вынуждены вновь столкнуться с этим испытанием».