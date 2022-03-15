Чебоксары, , 07:46 — REGNUM В Шумерлинском районе Чувашии планируют построить спортивную площадку для игр в футбол и прыжков в длину. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

-Новое футбольное поле в Красноармейском районе Cap.ru

Речь идёт о строительстве спортивной площадки с футбольным полем при муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа имени В. Н. Ярды». Данное учреждение также выступает заказчиком строительства.

Новый спортивный объект построят в деревне Торханы Шумерлинского района. Согласно документации, на площадке должно быть обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, яма для прыжков в длину, установлены малые архитектурные формы, обеспечено освещение территории и озеленение.

Начальная цена контракта определена в размере 24 394 190 рублей.

Заявки завершат принимать 21 марта. При заключении контракта новую спортивную площадку должны сдать до 16 ноября 2022 года.