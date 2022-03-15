Южно-Сахалинск, , 07:42 — REGNUM Жители России должны сплотиться, быть единым целым и в это не лёгкое время поддержать президента РФ Владимира Путина и армию, так прокомментировал военную операцию в Донбассе казак станицы Владимирская, представитель казачьего молодёжного движения Сахалина Максим Шевчук.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня как никогда мы должны сплотиться и быть единым целым. Со стороны запада идёт не только активная пропаганда против руководства русского мира. Но и открытая война через братскую Украину, которая началась не сегодня. За долго до февральских событий завозили оружие, военную технику и западных инструкторов. Разжигали ненависть к братским народам. Искореняли и преследовали «Русский мир». Возводили в ранг героев бандеровцев и неонацистов. Сегодня западные службы затуманивают разум молодёжи. Подкупают блогеров и людей, которые готовы участвовать в митингах и акциях, размещать публикации против правительства. Я же призываю быть сильными духом. Поддержать руководство нашей страны и армию в это не лёгкое время», — сказал Максим Шевчук в видеообращении, которое опубликовал телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто, самое позднее, в мае. Такое заявление сделал советник главы офиса лидера Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.