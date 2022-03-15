Пенза, , 07:49 — REGNUM В Пензе на предприятии, где произошла разгерметизация резервуара с битумом, выявили повреждение второго объекта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Следственным управлением СК России по Пензенской области по факту разгерметизации резервуара с битумом на улице Антонова в городе Пензе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ Penza.sledcom.ru

По данным ведомства, «во второй половине 2021 года с целью использования двух пустующих топливных резервуаров РВС № 1 (разрушившийся) и РВС № 2 для хранения битума, ОАО «ЭСП» осуществлены техническое переоснащение сети газопотребления и установка специального нагревателя, а также получено заключение экспертной организации».

Отмечается, что первая партия битума на предприятие пришла в середине февраля и началось заполнение. При этом уведомление о возобновлении эксплуатации опасного объекта не направлялось в надзорные органы.

«В настоящее время в РВС № 2 находится около 700 куб. м битума, сам резервуар поврежден. Совместно с экспертами решается вопрос о технически безопасном решении по его опорожнению», — добавил Андрей Виль.

ИА REGNUM напоминает, утром 9 марта из-за разгерметизации резервуара на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» по улице Антонова в городе Пензе произошел разлив битума. В результате происшествия погибли два человека, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, задержан директор предприятия.

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