Братислава, 15 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Словакия высылает трех сотрудников посольства России в Братиславе, 14 марта сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на пресс-службу словацкого внешнеполитического ведомства.

Daniel Antal Флаги Словакии и ЕС

В МИД республики утверждают, что деятельность этих дипломатов якобы «несовместима» с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. В министерстве подчеркнули, что такая информация была предоставлена словацкими спецслужбами.

В сообщении отмечается, что указанные лица должны покинуть Словакию в течение 72 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта американские власти объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов ООН. Вашингтон обвинил их в «шпионской деятельности». Дипломаты покинули территорию США 6 марта.