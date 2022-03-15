Усолье, Пермский край, 15 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Пермском крае проводится проверка по факту получения травмы горняком. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Прикамье.

Энгельс Козлов. Горняк. 1962

Несчастный случай на Усольском калийном комбинате произошел 12 марта. Машинист горных выемочных машин при проведении работ в закладочной камере получил легкую травму. На работника обрушилась горная масса.

В настоящее время комиссия устанавливает причины и обстоятельства ЧП. «Информация о нарушении в сфере трудовых прав будет направлена в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц», — сказали в трудинспекции.