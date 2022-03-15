Волноваха, Украина, , 14:55 — REGNUM Пятеро грузинских боевиков, воющих в Донбассе получили контузии и ранения, сообщает 14 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Патроны. Оружие Customs.gospmr.org

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Грузинские боевики принимали участие в боях за город Волноваху. Четеверо из них были контужены, а один получил несколько ранений. Об этом рассказал контуженный грузинский боевик Георгий Руситашвили. По словам Руситашвили, российские войска находятся в непосредственной близости от госпиталя, в котором пребывают грузинские боевики, и поэтому они готовы в любой момент эвакуироваться из госпиталя.

Сообщается, что большая часть грузинских боевиков сейчас находится в Киевской области.

Напомним, что боевики из Грузии принимают участие в боевых действиях на Украине с 2014 года.