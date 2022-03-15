Чебоксары, , 07:33 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в пассажирском поезде сообщением Москва — Улан-Удэ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Поезда Павел Ищенко © ИА REGNUM

Информация о происшествии поступила в транспортную полицию от наряда сопровождения пассажирского поезда № 82 сообщением Москва — Улан-Удэ. Сотрудники ППС сообщили, что 36-летний житель Удмуртии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, нарушил общественный порядок, мешал работе поездной бригады и отдыху пассажирам. Правоохранители отмечают также, что мужчина разбил кулаком стекло тамбурной двери.

Данные действия зафиксировали сотрудники транспортной полиции, после чего пассажиру «было отказано в проезде». На него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Отделением дознания чувашской транспортной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году зарегистрировано 29 сообщений о фактах хищений имущества из вагонов пассажирских поездов. По данным правоохранителей, чаще всего крадут пледы, комплекты постельного белья, подстаканники, подушки и одеяла.

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