Южно-Сахалинск, 15 марта 2022, 07:23 — REGNUM Арбитраж Сахалина частично удовлетворил иск агентства лесного и охотничьего хозяйства региона, взыскав с ООО «Бошняковский угольный разрез» 832 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба, «причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства». Изначально истец просил взыскать 151 261 700 рублей, но судья существенно уменьшил размер претензий. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
В 2019 году разрез получил в аренду участок для геологического изучению недр, разработки месторождения полезных ископаемых общей площадью 1182,2903 га. Надел расположен в Углегорском городском округе Сахалина.
В июле того же года при проверке соблюдения договорных отношений на участке был выявлен факт использование ООО «лесных участков для складирования грунта (вскрышных пород) с помощью карьерных самосвалов производства БЕЛАЗ, размещение отвалов вскрышных пород». Это и стало основанием для обращения в суд.
Напомним, иск слушался с марта 2021 года.
Компания-ответчик, работающая в сфере добычи угля, принадлежит кипрской фирме «Сериата инвестментс лимитед».