Южно-Сахалинск, 15 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Арбитраж Сахалина частично удовлетворил иск агентства лесного и охотничьего хозяйства региона, взыскав с ООО «Бошняковский угольный разрез» 832 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба, «причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства». Изначально истец просил взыскать 151 261 700 рублей, но судья существенно уменьшил размер претензий. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

В 2019 году разрез получил в аренду участок для геологического изучению недр, разработки месторождения полезных ископаемых общей площадью 1182,2903 га. Надел расположен в Углегорском городском округе Сахалина.

В июле того же года при проверке соблюдения договорных отношений на участке был выявлен факт использование ООО «лесных участков для складирования грунта (вскрышных пород) с помощью карьерных самосвалов производства БЕЛАЗ, размещение отвалов вскрышных пород». Это и стало основанием для обращения в суд.

Напомним, иск слушался с марта 2021 года.

Компания-ответчик, работающая в сфере добычи угля, принадлежит кипрской фирме «Сериата инвестментс лимитед».