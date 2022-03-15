Любляна, 15 марта, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Власти Словении на 30 дней заморозили цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом со ссылкой на министра экономического развития и технологий республики Здравко Почивалшека 14 марта сообщает Словенское агентство печати.

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С 15 марта до 14 апреля стоимость литра бензина с октановым числом 95 не должна превышать на АЗС €1,503, литра дизельного топлива — €1,541.

Здравко Почивалшек «Цель состоит в том, чтобы успокоить ситуацию на рынке моторного топлива».

Почивалшек подчеркнул, что Словения располагает достаточными запасами топлива, и не нужно опасаться его дефицита.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 90% всех запасов нефти в Словении имеет российское происхождение.

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