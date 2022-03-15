, 08:23 — REGNUM 14 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой подчеркнул, что Иран поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахиан и Кулеба в телефонном разговоре обменялись мнениями о способах обеспечения безопасности дипломатических представительств, возможностях отправки гуманитарной помощи и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел Ирана подробно остановился на основной позиции Исламской Республики по мирному урегулированию кризиса и необходимости сосредоточиться на дипломатических инициативах. Он отметил:

«Политические переговоры, такие как недавняя встреча министров иностранных дел Украины, России и Турции в Анатолии, безусловно важны».

Амирабдоллахиан также упомянул о направлении Ираном гуманитарных сил по оказанию помощи украинским беженцам в приграничных районах Польши с Украиной, а также о координации усилий по отправке группы врачей.