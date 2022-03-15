Тегеран, 15 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 14 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой подчеркнул, что Иран поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

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Амир Абдоллахиан и Кулеба в телефонном разговоре обменялись мнениями о способах обеспечения безопасности дипломатических представительств, возможностях отправки гуманитарной помощи и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел Ирана подробно остановился на основной позиции Исламской Республики по мирному урегулированию кризиса и необходимости сосредоточиться на дипломатических инициативах. Он отметил:

«Политические переговоры, такие как недавняя встреча министров иностранных дел Украины, России и Турции в Анатолии, безусловно, важны».

Амир Абдоллахиан также упомянул о направлении Ираном гуманитарных сил по оказанию помощи украинским беженцам в приграничных районах Польши с Украиной, а также о координации усилий по отправке группы врачей.