Благовещенск, , 07:20 — REGNUM Штраф в 140 тыс. рублей назначила МКП «ГСТК» Приамурья прокуратура города. Муниципальное коммунальное предприятие Благовещенска не организовало безопасные условия для дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Снежный накат ИА REGNUM

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Прокуратура обнаружила наледь и снежный накат на трёх улицах города. Кроме того, на некоторых дорогах отсутствовали необходимые знаки и дорожная разметка.

«В ходе проверки установлено, что МКП «ГСТК» в нарушение закона не был проведен комплекс мероприятий по ликвидации зимней скользкости, снега и снежного наката на дорогах», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокурор города внёс представление на имя директора коммунальной компании, оно было удовлетворено. Организацию обязали выплатить 140 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Благовещенска выражала недовольство качеством уборки дорог от наледи и снега в ноябре 2021 года. В том числе не были расчищены тротуары к учебным заведениям города — Алексеевской гимназии, амурскому колледжу искусств и культуры и лицею №6.