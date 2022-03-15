Тегеран, , 08:24 — REGNUM 14 марта генеральный секретарь Иранского штаба кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков заявил, что несправедливые антииранские санкции, а также «политизированная» атмосфера международного сотрудничества приравниваются к грубым нарушениям международных законов, прав человека и резолюций ООН. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Бригадный генерал Эскандар Момени находится в Вене для участия в 66-м ежегодном заседании Комиссии ООН по наркотическим средствам и консультациях под руководством Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Момени начал свое выступление с того, что со времени последнего заседания комиссии в мире произошло много важных событий, особенно в Западной Азии, которые могут повлиять на всеобъемлющую кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«Изучение этих событий и их влияния на незаконный оборот наркотиков требует серьезного внимания международного сообщества», — отметил он.

Генеральный секретарь Иранского штаба кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств затем подробно рассказал о действиях и достижениях Ирана в рамках его всеобъемлющей кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Он заявил: «Исламской Республике Иран удалось провести около 5000 операций, многие из которых включали вооруженные столкновения с более чем 2300 активными местными, региональными и международными наркосетями».

«Мы также нанесли им большие убытки, начав кампанию по борьбе с отмыванием денег, прибегнув к соответствующим законам и денежно-кредитному аппарату», — подчеркнул генерал.

Он также сообщил, что в ходе этих операций около 1100 тонн различных видов наркотиков были успешно конфискованы.