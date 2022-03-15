Тегеран, 15 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 14 марта министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре со своим оманским коллегой, что решение оставшихся вопросов на ядерных переговорах с мировыми державами зависит от воли американской стороны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.gov.ir Хосейн Амир Абдоллахиян

Министр иностранных дел Султаната Оман Бадр бен Хамад Альбус Айди в своем телефонном разговоре с Хоссейном Амирабдоллахианом обменялся мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, региональных и международных событиях, а также о переговорах Ирана с мировыми державами об отмене санкций.

Амирабдоллахиан заявил, что переговоры в Вене не закончились, при этом главный переговорщик Ирана предпринимает значительные усилия, направленные на достижение «хорошего, устойчивого и прочного соглашения».

«Решение оставшихся вопросов, которые входят в число наших красных линий, зависит от воли американской стороны и воздержания остальных участников от пустой траты времени», — отметил он.

Министр иностранных дел Омана, со своей стороны, в телефонном разговоре выразил удовлетворение отличным уровнем связей Тегерана и Маската, подробно остановившись на некоторых вопросах, представляющих взаимный интерес. Он также высоко оценил логичную позицию Ирана по региональным вопросам.

«Султанат Оман всегда верил в переговоры как в лучший способ решения спорных вопросов, прокладывающий путь к миру и дружбе. Я уверен, что результат наших двусторонних договорённостей и соглашений вскоре будет достигнут», — отметил Альбус Айди.