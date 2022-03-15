Тегеран, , 08:35 — REGNUM 14 марта министры иностранных дел Ирана и Пакистана в ходе телефонного разговора обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел Пакистана, Махдум Шах Махмуд Куреши провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом.

«Обе стороны договорились активизировать усилия по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в заявлении.

Согласно полученным данным, представители двух стран также обсудили последние региональные события, после чего высокопоставленный иранский дипломат поздравил своего коллегу с 75-й годовщиной независимости Пакистана.

«Пакистан и Иран поддерживают тесные братские отношения, основанные на общей истории, культуре и связях между людьми. Обе страны разделяют взгляды по целому ряду региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес», — отмечается в заявлении.