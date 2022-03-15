Тегеран, 15 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) недавно создал командный центр, которому поручено защищать ядерные объекты страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эмблема КСИР

Существование недавно созданного центра было впервые официально подтверждено в отчете, в котором сообщалось об аресте группы, планирующей диверсии на ядерном объекте в Фордо. Группа, назначенная израильским управлением «Моссад», была арестована Разведывательной организацией КСИР и Центром ядерного командования.

Ранее в текущем году, после нескольких актов саботажа на ядерных объектах Ирана, глава Организации пассивной обороны бригадный генерал Голамреза Джалали объявил о создании специального командного центра по ядерной обороне и безопасности.

В то время бригадный генерал Джалали заявил, что формирование такого центра поможет устранить все предыдущие ошибки и недостатки, сделав систему ядерной безопасности неуязвимой.