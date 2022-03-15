Иран: КСИР формирует ядерный командный центр
Тегеран, 15 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) недавно создал командный центр, которому поручено защищать ядерные объекты страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Существование недавно созданного центра было впервые официально подтверждено в отчете, в котором сообщалось об аресте группы, планирующей диверсии на ядерном объекте в Фордо. Группа, назначенная израильским управлением «Моссад», была арестована Разведывательной организацией КСИР и Центром ядерного командования.
Ранее в текущем году, после нескольких актов саботажа на ядерных объектах Ирана, глава Организации пассивной обороны бригадный генерал Голамреза Джалали объявил о создании специального командного центра по ядерной обороне и безопасности.
В то время бригадный генерал Джалали заявил, что формирование такого центра поможет устранить все предыдущие ошибки и недостатки, сделав систему ядерной безопасности неуязвимой.