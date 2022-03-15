Пермь, , 07:09 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Рубка деревьев

Несмотря на то, что срок договора подряда для проведения лесозаготовительных работ истек, мужчина не прекратил рубку леса. Он ввел в заблуждение бригаду рабочих о законности проводимых работ. Ущерб лесному фонду оценивается в более чем 2,7 млн рублей.

Пермяка приговорили к штрафу. Его размер составил 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.