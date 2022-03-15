Тегеран, , 08:40 — REGNUM 14 марта министерство разведки Ирана объявило, что иранские силы безопасности ликвидировали две террористические группы в юго-восточной части страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Были выявлены и задержаны шесть террористов, проникших в страну с целью убийства нескольких иностранных граждан, работающих в инфраструктурных проектах в провинции Систан и Белуджистан.

В заявлении также отмечается, что преступные элементы были выявлены и арестованы до того, как они смогли предпринять действия для выполнения своей миссии. Втора группа поддержки злоумышленников также была ликвидирована.

Провинция Систан и Белуджистан является второй по величине провинцией из 31 провинции Ирана. Она находится в юго-восточной части страны, граничащей с Пакистаном и Афганистаном. Столицей провинции является город Захедан.