Тегеран, 15 марта 2022, 08:41 — REGNUM 14 марта президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что применение двойных стандартов западными странами и инструментальное использование концепции прав человека, а также молчание и бездействие самопровозглашенных защитников прав человека в отношении смертной казни для невинных людей решительно осуждаются. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Выступая на заседании Высшего совета по делам молодежи, Раиси поблагодарил организаторов встречи и отметил, что у министерства по делам молодежи также есть очень важные миссии в отношении молодых соотечественников.
Отметив, что проблемы молодежи охватывают широкий спектр областей, начиная с занятости, жилья, брака, образования, повышения квалификации и физических упражнений для физического здоровья, президент подчеркнул, что выявление и реализация талантов должны быть должным образом организованы.
Президент также сообщил, что необходимо создать гибкую и эффективную структуру с точки зрения задач, определенных для удовлетворения потребностей и запросов молодежи.
Раиси также заявил, что правительство предпочитает, чтобы этот механизм был завершен как можно скорее, без создания новой структуры, требующей законодательного процесса.
Президент также приветствовал предложение о создании консультативного совета молодежи на различных уровнях учреждений, заявив, что создание руководящего клуба для молодых революционно настроенных лиц могло бы стать эффективным средством для мотивированных и творческих людей.