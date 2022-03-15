Тегеран, 15 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 14 марта президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что применение двойных стандартов западными странами и инструментальное использование концепции прав человека, а также молчание и бездействие самопровозглашенных защитников прав человека в отношении смертной казни для невинных людей решительно осуждаются. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mehr News Agency Сейед Ибрахим Раиси

Выступая на заседании Высшего совета по делам молодежи, Раиси поблагодарил организаторов встречи и отметил, что у министерства по делам молодежи также есть очень важные миссии в отношении молодых соотечественников.

Отметив, что проблемы молодежи охватывают широкий спектр областей, начиная с занятости, жилья, брака, образования, повышения квалификации и физических упражнений для физического здоровья, президент подчеркнул, что выявление и реализация талантов должны быть должным образом организованы.

Президент также сообщил, что необходимо создать гибкую и эффективную структуру с точки зрения задач, определенных для удовлетворения потребностей и запросов молодежи.

Раиси также заявил, что правительство предпочитает, чтобы этот механизм был завершен как можно скорее, без создания новой структуры, требующей законодательного процесса.

Президент также приветствовал предложение о создании консультативного совета молодежи на различных уровнях учреждений, заявив, что создание руководящего клуба для молодых революционно настроенных лиц могло бы стать эффективным средством для мотивированных и творческих людей.