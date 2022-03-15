Тегеран, , 08:42 — REGNUM 14 марта президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул необходимость дальнейшего расширения экономических и торговых отношений между Ираном и Азербайджаном, что, по его словам, пойдет на пользу интересам обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент Ирана Ибрахим Раиси Hossein Razaqnejad

Президент сделал эти замечания в послании своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Тегераном и Баку.

Говоря об исторических, культурных и религиозных связях между Ираном и Азербайджаном, Раиси отметил, что за последние 30 лет двусторонних отношений между двумя странами сложились теплые связи в сочетании с взаимным уважением.

«Региональные и международные ситуации удваивают потребность в прочных регулярных отношениях между соседними странами, особенно теми, которые имеют общие культурные, исторические и цивилизационные корни», — заявил иранский президент.