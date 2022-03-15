Чебоксары, , 07:05 — REGNUM В Чувашии вслед за республиканскими властями и мэрией Чебоксар стоимость проезда в общественном транспорте повысила администрация Новочебоксарска. Соответствующее постановление подписал 14 марта сити-менеджер города Дмитрий Пулатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Проезд в Новочебоксарске подорожает в троллейбусах на 3 рубля. В результате при безналичной оплате стоимость билета повысилась до 21 рубля, при расчёте в салоне транспорта — до 23 рублей.

«Рекомендовать перевозчикам установить нерегулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования города Новочебоксарска в размере 28 рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, безлимитный взрослый проездной подорожал с 850 рублей до 1260 рублей и вводится лимитированный проездной (абонемент): абонемент рассчитан на 60 поездок сроком действия 45 суток, одна поездка по нему обойдётся в 19 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта подорожал проезд в общественном транспорте Чебоксар. Рост тарифов составил 2 — 3 рубля на муниципальных троллейбусных и автобусных маршрутах в зависимости от формы оплаты. В результате в троллейбусах стоимость билета при наличной и безналичной оплате достигла соответственно 25 и 28 рублей, в маршрутках — 26 и 29 рублей.

Напомним, что росту тарифов за проезд в общественном транспорте предшествовало подорожание проезда на межмуниципальном маршруте Чебоксары — Новочебоксарск.

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