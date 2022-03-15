Тегеран, 15 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. 14 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 139 063, причем 114 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 114 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 139 063», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 3813 новых случаев заражения COVID-19, при этом 665 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 785 933 пациента из общего числа 7 126 906 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 2871 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 589 153 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 247 745 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.