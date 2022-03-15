Тегеран, 15 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 15 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан планирует отбыть с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

Об этом объявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на своем еженедельном брифинге для прессы.

В своем выступлении пресс-секретарь сослался на новые требования США на переговорах в Вене и заявил, что переговорные группы вернулись в свои страны по просьбе координатора комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA).

«Некоторые говорили о тупике или завершении переговоров, в то время как это просто короткий перерыв для консультаций», — отметил иранский представитель. Далее он подчеркнул, что на переговорах остались некоторые вопросы, которые должны быть решены уже в Вашингтоне.

«Теперь мы ожидаем ответа от США», — сказал пресс-секретарь, подчеркнув, что консультации на различных уровнях все еще продолжаются. Кроме того, он сообщил: «Интересы великой иранской нации являются элементами, определяющими рамки переговоров».