Пекин, , 07:03 — REGNUM Железнодорожные власти Китая скорректировали политику возврата средств за отмененные поездки на фоне усилий страны по сдерживанию недавней вспышки COVID-19, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

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Билеты, купленные до 15 марта, могут быть полностью возвращены, если пассажиры отменят поездки, сообщает China State Railway Group. Политика возврата была применена к железнодорожным билетам, приобретенным по различным каналам, включая железнодорожные вокзалы и официальную платформу онлайн-бронирования билетов 12 306.cn.

Этот шаг направлен на снижение риска заражения во время поездок, поскольку страна активизирует усилия по сдерживанию недавней вспышки. 13 марта на материковой части Китая было зарегистрировано 1337 локальных случаев COVID-19, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.