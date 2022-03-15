Тегеран, 15 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 14 марта президент Ирана Ибрагим Раиси упомянул об успешном запуске спутника Noor и назвал это событие признаком национальной мощи и гордости. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Далее он назвал достижения иранских ученых и техников весьма ценными, что может также послужить источником гордости для всей иранской нации.

Президент Исламской Республики, выступивший на заседании кабинета министров, высоко оценил сильную волю вооруженных сил Ирана, особенно КСИР и военного комплекса министерства связи, утверждая, что передовые научные открытия страны должны достигаться более активно.

В другом месте своего выступления иранский президент подчеркнул необходимость уделения особого внимания к оказанию помощи семьям жертв Исламской революции и ирано-иракской войны, а также доблестным и благородным ветеранам-инвалидам.