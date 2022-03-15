Оренбург, , 07:11 — REGNUM Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов считает правильным предложение о переносе штаб — квартиры ООН из Нью-Йорка (США) в нейтральную страну, не входящую ни в один военно-политический блок. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM экс-политик отметил, что такими странами могут быть Швеция, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, а также, возможно, и страны Латинской Америки, например, Перу.

ООН

«Понятно, что для руководства США политически выгодно иметь у себя штаб-квартиру ООН и оказывать давление на руководство организацией, её комиссии и структурные подразделения. Причём, Россия платит в бюджет ООН ежегодно по 37,5 млн долларов на содержание. Считаю, что штаб-квартира ООН должна быть вне политического влияния любой сверхдержавы и их военных блоков», — сказал Фролов.

Напомним, власти России поддерживают идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, считая, что это сделает работу Организации менее политизированной.