Пермь, , 07:01 — REGNUM В Перми по факту гибели работника в частной компании возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело ru.torange.biz

По версии следствия, вечером 12 февраля 26-летний пермяк проводил работы по договору подряда в коммерческой организации. Вследствие нарушений требований охраны труда руководством компании мужчина получил смертельную электротравму.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. В ходе следствия действиям должностных лиц фирмы дадут правовую оценку.