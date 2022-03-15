Пекин, 15 марта, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Комитет по безопасности труда Госсовета КНР взял под руководство на себя расследованием аварии на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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Министерство по чрезвычайным ситуация Китая сообщило, что по данным местных властей, авария произошла около 8:40 по местному времени 25 февраля из-за обрушения крыши шахты на угольной шахте Саньхэ Шуньсюнь в уезде Чжэньфэн Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции.

Спасательные работы завершились 6 марта, когда было подтверждено, что 14 человек, оказавшихся в ловушке, погибли, и их тела были извлечены.