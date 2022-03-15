Петропавловск-Камчатский, , 06:55 — REGNUM На Камчатке, где утром 15 марта, началось извержение вулкана Безымянный в населённых пунктах Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск возможен пеплопад сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Вулкан Безымянный на Камчатке

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Специалисты Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности подтвердили, что началось эксплозивное извержение вулкана Безымянный.

Нарастает сейсмическая активность исполина, происходят многочисленные сходы каменных лавин. На Безымянном, по прогнозам специалистов, возможны пепловые выбросы высотой до 15 тыс. метров.

Жителям и гостям Камчатки настоятельно рекомендовали не приближаться к вулкану.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утром 15 марта зафиксировано сразу два, практически друг за другом, пепловых выброса из вулкана Безымянный.