Пекин, 15 марта, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила синее предупреждение о песчаных бурях, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Цитата из кф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» реж Терри Гиллиам. 1998. США Песчаная буря

По прогнозу Национального метеорологического центра, в период с вечера 14 марта по 15 марта песок и пыль охватят районы Синьцзяна, Внутренней Монголии, регионов Ганьсу, Нинся, Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Пекин, Хэнань, Аньхой и Хубэй. В некоторых районах Внутренней Монголии пройдут песчаные бури, сообщили в центре.

Центр посоветовал общественности принять меры предосторожности и защиты против ветра и песчаных бурь и предложил водителям подготовиться к плохой видимости.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой для песчаных бурь, причем красный цвет обозначает наиболее сильные бури, за которыми следуют оранжевый, желтый и синий коды.