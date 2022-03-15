Севастополь, , 06:52 — REGNUM Чернореченское водохранилище, самое крупное в Крыму, заполнилось водой практически полностью. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба департамента городского хозяйства Севастополя.

Чернореченское водохранилище. Крым 17Rising17

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Всего в Чернореченском водохранилище по состоянию на вечер 14 марта накопилось 60 млн 857 тысяч кубометров воды, при максимальном объёме 64,2 млн кубометров. Водохранилище предназначено для снабжения водой севастопольского региона. Таким образом, содержащегося в водохранилище количества воды хватит для стабильного водоснабжения потребителей в 2022 и в 2023 годах.

В настоящее время водохранилище заполнено на 94,7%. Чернореченское водохранилище было построено на реке Чёрная в 1956 году, на настоящее время является самым большим по объёму водохранилищем на полуострове Крым. После перекрытия властями Украины Северо-Крымского канала, снабжавшего Крым водой на 85%, на полуострове пришлось свернуть развитие сельского хозяйства. По предварительным подсчётам, ущерб, нанесённый Крыму водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

Разблокировать Северо-Крымский канал удалось только после начала российскими войсками специальной операции на Украине. В настоящее время специалисты Минобороны России проводят расчистку русла канала и восстановление инфраструктуры.

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