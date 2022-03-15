Хабаровск, 15 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края заверили, что низкие ставки на лизинг оборудования и техники сохранятся для малого бизнеса — Корпорация МСП подготовила очередную антикризисную меру для поддержки предпринимательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Корпорация МСП

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Лизинговая поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ставки на приобретение оборудования в лизинг решено оставить на уровне 2021 года. Так, для приобретения в лизинг отечественного оборудования ставка сейчас составляет 6%, для зарубежного — 8%. Бизнесу продолжат оказывать услуги по доставке от производителя до предприятия, помогут с оформлением всей необходимой документации.

«В части лизинга мы проанализировали текущие рыночные условия, риски и приняли решение сохранить для бизнеса действующие условия для приобретения оборудования. Мы продолжим активно работать с иностранными партнёрами, заинтересованными в сохранении и увеличении сбыта продукции на рынке нашей страны, а также наращивать объёмы финансирования произведенного в России оборудования», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», лизинг становится самым востребованным инструментом привлечения высокотехнологичной техники.