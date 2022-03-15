Пекин, 15 марта, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Китай выделил 20 млрд юаней (около $3,16 млрд) из бюджета центрального правительства для защиты производителей зерна от роста цен на сельскохозяйственные товары, сообщило Министерство финансов Китая, передает агентство Синьхуа.

Сельское хозяйство

Единовременные субсидии будут выделены производителям зерна, в том числе индивидуальным фермерам, семейным фермам, фермерским кооперативам, сельскохозяйственным предприятиям и связанным с ними организациям, которые несут основную тяжесть растущих затрат на сельскохозяйственные материалы, сообщает министерство.

Оно будет работать с соответствующими департаментами над усилением надзора за фондами и направлять местные органы власти по раннему распределению субсидий для производителей зерна, чтобы стабилизировать доходы фермеров.

В июне 2021 года Китай выделил 20 млрд юаней в виде единовременных субсидий фермерам, производящим зерно, с целью смягчения последствий повышения цен на сельскохозяйственные материалы и защиты энтузиазма фермеров в отношении посева зерновых.