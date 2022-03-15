Чебоксары, , 06:47 — REGNUM В Чебоксарах выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадала 17-летняя школьница. В полиции полагают, что предполагаемый виновник ДТП был нетрезв, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло в Чебоксарах 13 марта в 22:25 возле одного из домов по проспекту 9-й Пятилетки. Правоохранители предварительно установили, что водитель «Лады Приоры» врезался в «Рено Сандеро», который ожидал зелёного сигнала светофора.

В полиции сообщают, в аварии травмы получила 17-летняя пассажирка иномарки, которой назначено амбулаторное лечение.

«Результат освидетельствования предполагаемого виновника автоаварии показал наличие паров спирта в выдыхаемом им воздухе», — говорят в МВД по Чувашии.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 февраля 2022 года были сбиты на нерегулируемом пешеходном переходе двоюродные сестры 4-х и 11-ти лет, которые шли на детскую площадку.

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