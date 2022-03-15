Пекин, 15 марта, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Рынок смартфонов в Китае в январе демонстрировал устойчивый рост, продажи выросли на 0,4% в годовом исчислении и достигли 30,87 млн единиц, согласно отраслевому отчету, передает агентство Синьхуа.

(сс) Judgefloro Китайская компания OPPO

В месячном исчислении объем продаж смартфонов вырос на 38,6% по сравнению с декабрем 2021 года, согласно отчету исследовательской и консалтинговой компании CINNO Research.

Китайский производитель смартфонов Oppo занял первое место с ростом продаж на 42,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как Vivo последовал за ним с увеличением на 55,8%, говорится в отчете.

Honor сохранила темпы роста в прошлом месяце, по мере того как ее продажи выросли на 242,9% в годовом исчислении, что стало самым большим ростом в годовом исчислении среди пяти ведущих брендов. Apple заняла четвертое место с ростом продаж на 11,4% в годовом исчислении, за ней следует китайский бренд Xiaomi, говорится в отчете.