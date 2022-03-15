Пекин, 15 марта, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Зарегистрированное IT-подразделение сталелитейного гиганта China Baotou Steel Group, компания Shanghai Baosight Software Co., Ltd., отчиталась о росте чистой прибыли на 35,92% в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

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Чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, достигла около 1,82 млрд юаней ($287,5 млн) в 2021 году, говорится в заявлении, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. Доходы компании от бизнеса выросли на 15,01% и составили около 11,76 млрд юаней за отчетный период, говорится в сообщении.

China Baotou Steel Group Corporation Limited, крупнейший в мире сталелитейный конгломерат, является результатом реорганизации нескольких государственных сталелитейных гигантов. Baosight объяснила свой устойчивый рост чистой прибыли интеграцией материнской компании и растущим спросом на интеллектуальное производство и эксплуатацию.