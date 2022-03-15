Пекин, , 06:40 — REGNUM Экспорт продукции крупнейших китайских производителей экскаваторов вырос в первые два месяца этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Экскаватор

По данным Ассоциации строительной техники Китая, за этот период 26 ведущих производителей экскаваторов страны экспортировали 14 760 единиц техники, что на 101,1% больше в годовом исчислении.

Продажи оборудования на внутреннем рынке снизились на 37,6% в годовом исчислении до 25 330 единиц. Это привело к тому, что общий объем продаж экскаваторов в период с января по февраль составил 40 090 единиц.

Только в феврале общий объем продаж экскаваторов снизился на 13,5% в годовом исчислении до 24 483 единиц. Из общего объема экспорт достиг 7431 единицы, зафиксировав резкий рост на 97,7%.