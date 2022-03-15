Экспорт экскаваторов в Китае вырос на 101%
Пекин, 15 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Экспорт продукции крупнейших китайских производителей экскаваторов вырос в первые два месяца этого года, сообщает агентство Синьхуа.
По данным Ассоциации строительной техники Китая, за этот период 26 ведущих производителей экскаваторов страны экспортировали 14 760 единиц техники, что на 101,1% больше в годовом исчислении.
Продажи оборудования на внутреннем рынке снизились на 37,6% в годовом исчислении до 25 330 единиц. Это привело к тому, что общий объем продаж экскаваторов в период с января по февраль составил 40 090 единиц.
Только в феврале общий объем продаж экскаваторов снизился на 13,5% в годовом исчислении до 24 483 единиц. Из общего объема экспорт достиг 7431 единицы, зафиксировав резкий рост на 97,7%.