Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе телефонного разговора 14 марта обсудили ситуацию вокруг Украины и падение в Загребе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс «Госсекретарь выразил глубокую благодарность за решительную поддержку Украины со стороны премьер-министра Пленковича и его правительства, в том числе предоставление помощи в сфере безопасности и приём беженцев, а также за активную роль Хорватии в НАТО».

По словам Прайса, в числе обсуждаемых вопросов также был инцидент с падением в Загребе в ночь на 11 марта беспилотного летательного аппарата, который впоследствии был идентифицирован как беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства. Предполагается, что он использовался ВСУ для противодействия проводимой Россией спецоперации и мог потерять управление.

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Пленкович ранее назвал падение БПЛА в Загребе угрозой для всех членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с падением в Загребе беспилотного летательного аппарата президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что систему противоракетной обороны страны необходимо срочно усилить.

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