Пекин, 15 марта 2022, 06:38 — REGNUM Один из ведущих телекоммуникационных гигантов Китая China Unicom отчитался о росте чистой прибыли на 14,2% в 2021 году на фоне своих усилий по ускорению темпов развития сетей 5G, сообщает агентство Синьхуа.

Made in China
Made in China
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Чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, превысила 6,3 млрд юаней (около $995,17 млн), говорится в заявлении, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. Доходы бизнеса выросли на 7,9% до 327,9 млрд юаней в прошлом году, говорится в сообщении.

Число пользователей 5G компании увеличилось на 84,1 млн в прошлом году, в результате чего к концу 2021 года их общее число достигнет почти 155 млн на фоне ее усилий по продвижению цифровой трансформации и инноваций в сфере услуг, говорится в сообщении.