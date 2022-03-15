Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:37 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области арестован предполагаемый убийца мужчины, который хотел продать свой автомобиль. Об этом пишут СМИ.

Суд

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Гражданин пробудет в СИЗО до 11 мая. Потом эту меру пресечения, скорее всего, продлят.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в центре города. Под подозрение попал житель Невьянска. По данным следствия, он угнал автомобиль, тело выбросил на трассе, а затем собирался продать машину.

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