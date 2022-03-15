Пекин, , 06:36 — REGNUM Компания Kweichow Moutai, ведущий производитель алкоголя в Китае, отчитался о росте выручки и прибыли за первые два месяца текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Водка... Однако! Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, выросла на 20% в годовом исчислении до 10,2 млрд юаней ($1,61 млрд), говорится в заявлении компании, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. За этот период операционная выручка компании составила 20,2 млрд юаней, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении.

Согласно заявлению, компания объяснила оптимистичные показатели ростом продаж своей продукции во время празднования Китайского Нового года или Праздника весны. По состоянию на закрытие торгов 11 марта цена акций Moutai составляла 1769,01 юаня, снизившись на 1,42%.