Москва, 15 марта, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы по иску АО «Банк ДОМ. РФ» к основателю Urban Group Александру Долгину ввёл в отношении последнего первый этап в процедуре несостоятельности — реструктуризацию долгов. Решение суда ещё может быть обжаловано. Сам вердикт пока не доступен для ознакомления, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела 14 марта 2022 года появилась запись судьи Клыковой — «определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов».

Напомним, судебное дело в отношении Долгина стартовало еще в феврале 2019 года. Тогда в качестве кредитора выступало физлицо, которому иск вернули. Далее претензии поступили от банка, чьи требования и были рассмотрены в марте 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году банкротами также были признаны пять компаний, входящих в строительную группу. Деньги в строящиеся ими объекты вкладывали также дольщики-физлица.